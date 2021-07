Sorpresa! Per Salini (FI) "la carta dei valori dei sovranisti è un passo verso il Ppe" (Di venerdì 2 luglio 2021) "Chi leggesse la carta dei valori presentata oggi da alcuni partiti della destra europea, non potrebbe non considerarla uno sforzo di moderazione. Sancisce un significativo avvicinamento delle forze sovraniste a un crescente, seppur ancora timido, europeismo". Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, vuole dirci che quella sottoscritta oggi da forze come il Pis polacco, il Vox spagnolo, il partito di Orban, la Lega e Fratelli d'Italia non è l'ennesimo tentativo della destra sovranista per strappare con Bruxelles, rinfocolare un euroscetticismo calante ma mai del tutto assopito, arroccarsi nelle identità nazionali? "Vengono ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) "Chi leggesse ladeipresentata oggi da alcuni partiti della destra europea, non potrebbe non considerarla uno sforzo di moderazione. Sancisce un significativo avvicinamento delle forze sovraniste a un crescente, seppur ancora timido, europeismo". Massimiliano, europarlamentare di Forza Italia, vuole dirci che quella sottoscritta oggi da forze come il Pis polacco, il Vox spagnolo, il partito di Orban, la Lega e Fratelli d'Italia non è l'ennesimo tentativo della destra sovranista per strappare con Bruxelles, rinfocolare un euroscetticismo calante ma mai del tutto assopito, arroccarsi nelle identità nazionali? "Vengono ...

