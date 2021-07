Sky, addio Fox Crime. Il canale non fa più parte del gruppo che riorganizza la propria offerta: ecco come (Di venerdì 2 luglio 2021) Le trasmissioni di Fox Crime sono terminate allo scoccare della mezzanotte del 1° luglio 2021. Il canale, che dal 2015 ha trasmesso le serie Crime di successo, non fa più parte del gruppo Sky. La tv satellitare ha deciso riorganizzare la propria offerta con l’arrivo di quattro nuovi canali: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. riorganizzazione che ha favorito una nuova numerazione, oltre alla chiusura di una rete. Fox Crime ha conquistato nel tempo il pubblico appassionato di questo genere con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Le trasmissioni di Foxsono terminate allo scoccare della mezzanotte del 1° luglio 2021. Il, che dal 2015 ha trasmesso le seriedi successo, non fa piùdelSky. La tv satellitare ha decisore lacon l’arrivo di quattro nuovi canali: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature.zione che ha favorito una nuova numerazione, oltre alla chiusura di una rete. Foxha conquistato nel tempo il pubblico appassionato di questo genere con ...

