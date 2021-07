Roma, vandalizzato murale con giocatore in ginocchio: ora è in piedi e fa il saluto romano (Di venerdì 2 luglio 2021) vandalizzato il murale realizzato dall’artista Harry Greb che in via dei Neofiti, a Roma, aveva dipinto un calciatore dell’Italia inginocchiato con il pugno chiuso – e con scritto “fai la cosa giusta” sulla maglia – per aderire al gesto di solidarietà nei confronti del movimento Black Lives Matter. Ma il Blocco Studentesco ha deciso di disegnare sopra a questo murale pro BLM un calciatore italiano in piedi che peraltro fa il saluto Romano, come riportato da Casapound: “Abbiamo seguito il consiglio dell’artista. Chiedeva di fare la cosa giusta, no? Inginocchiarsi secondo ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021)ilrealizzato dall’artista Harry Greb che in via dei Neofiti, a, aveva dipinto un calciatore dell’Italia inginocchiato con il pugno chiuso – e con scritto “fai la cosa giusta” sulla maglia – per aderire al gesto di solidarietà nei confronti del movimento Black Lives Matter. Ma il Blocco Studentesco ha deciso di disegnare sopra a questopro BLM un calciatore italiano inche peraltro fa ilno, come riportato da Casapound: “Abbiamo seguito il consiglio dell’artista. Chiedeva di fare la cosa giusta, no? Inginocchiarsi secondo ...

