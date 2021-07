PS Store: i giochi PSP sono ancora scaricabili attraverso PS3 e PS Vita, ma con delle limitazioni – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 luglio 2021) In seguito al pasticcio fatto con il PlayStation Store di PS3 e PS Vita, ci si chiedeva cosa sarebbe successo ai giochi PSP: sono ancora scaricabili, ma con delle limitazioni.. In seguito al pasticcio che Sony ha fatto qualche mese fa con il PlayStation Store di PS3 e PS Vita, era rimasto il dubbio su quello che sarebbe successo ai giochi digitale di PSP. A partire dal 2 luglio, infatti, il negozio digitale di PSP avrebbe dovuto essere ritirato. Fortunatamente, anche in questo caso, Sony ha deciso di fare ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) In seguito al pasticcio fatto con il PlayStationdi PS3 e PS, ci si chiedeva cosa sarebbe successo aiPSP:, ma con.. In seguito al pasticcio che Sony ha fatto qualche mese fa con il PlayStationdi PS3 e PS, era rimasto il dubbio su quello che sarebbe successo aidigitale di PSP. A partire dal 2 luglio, infatti, il negozio digitale di PSP avrebbe dovuto essere ritirato. Fortunatamente, anche in questo caso, Sony ha deciso di fare ...

Advertising

AdrianaMarello : Gli uomini di genio sono come meteore destinate a bruciare per illuminare il loro secolo Cruciverba gratis Italiano… - AdrianaMarello : Ti invio tutta la mia anima per riempire i tuoi sogni di questa notte. Cruciverba gratis Italiano — Giochi retro,… - AdrianaMarello : Un test continuo per un percorso di formazione del cervello scientificamente provato Cruciverba gratis Italiano — G… - AdrianaMarello : Che cosa é verità?Inerzia;l'ipotesi che ci rende soddisfatti;il minimo dispendio di forza intellettuale Cruciverba… - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Fatti un regalo! Fino al 7 luglio approfitta delle Offerte di metà anno su tantissimi giochi del PlayStation Store: http… -