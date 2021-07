Platinette: “Ho deciso di sopravvivere a me stesso. Non voglio morire con un panino in gola”. Poi rivela il suo “vizietto notturno” (Di venerdì 2 luglio 2021) Mauro Coruzzi in arte Platinette, è tornato a parlare della propria trasformazione fisica. Lo ha fatto ieri 1 luglio ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduino e Andrea Di Ciancio. “Come sto? Dal punto di vista sanitario direi bene vista la ragguardevole età raggiunta, dal punto di vista psichico non me la cavo poi tanto male”, ha esordito. E poi ha aggiunto: “Ancora ricorro al servizio del cibo a domicilio. Ci sono persone che ti portano il cibo a casa h24. È cambiata la disposizione di una testa bacata che tale rimane nei confronti del cibo. Adesso ho deciso di sopravvivere a me ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Mauro Coruzzi in arte, è tornato a parlare della propria trasformazione fisica. Lo ha fatto ieri 1 luglio ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduino e Andrea Di Ciancio. “Come sto? Dal punto di vista sanitario direi bene vista la ragguardevole età raggiunta, dal punto di vista psichico non me la cavo poi tanto male”, ha esordito. E poi ha aggiunto: “Ancora ricorro al servizio del cibo a domicilio. Ci sono persone che ti portano il cibo a casa h24. È cambiata la disposizione di una testa bacata che tale rimane nei confronti del cibo. Adesso hodia me ...

