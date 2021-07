Napoli | Ulivieri e Lo Monaco su Spalletti e sul calcioscommesse

(Di venerdì 2 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo, presidente AIA “quanto può incidere sul? Lui è un allenatore sia da bosco che da riviera. Si sa districare in qualsiasi tipo di situazione e con qualsiasi squadra. Ha allenato giocatori di classe ma anche giovani importanti. Condividerà le scelte di De Laurentiis e ne sarà interprete importante. Le parole di De Laurentiis sul? I numeri, se sono reali, sono numeri da far accapponare la pelle. La federazione è vigile per quanto può e c’è attenzione massima, pure da parte di UEFA e FIFA. La cosa si ...

Advertising

Enzovit : Napoli, Ulivieri su Spalletti e sul calcioscommesse -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ulivieri

Calcio- Renzo, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul ...Da Marcello Lippi, passando per, Mazzarri e Sarri, terminando con Luciano Spalletti, terzo allenatore toscano a guidare ilnelle ultime 11 stagioni . Il tecnico ex Inter e Zenit ha ...Renzo Ulivieri ha parlato di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli attraverso l'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte.Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, parlando a Il Secolo XIX entra nel dibattito sull'opportunità di inginocchiarsi contro il razzismo, tema che sta coinvolgendo ...