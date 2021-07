“Musica in Comune”, la seconda edizione ricordando Michele Castaldo (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La Musica torna protagonista nel cortile di Palazzo Lucarelli dopo l’ottimo riscontro di pubblico dell’edizione dello scorso anno ideata dal nostro concittadino Michele Castaldo in collaborazione con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mirra: “Musica in Comune” è la rassegna nata nel 2020 come simbolo di ripartenza e di graduale ritorno alla normalità; a Michele il grande merito di averci creduto, a noi l’impegno e il piacere di portare avanti un suo progetto in sinergia tra Comune, Associazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Latorna protagonista nel cortile di Palazzo Lucarelli dopo l’ottimo riscontro di pubblico dell’dello scorso anno ideata dal nostro concittadinoin collaborazione con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mirra: “in” è la rassegna nata nel 2020 come simbolo di ripartenza e di graduale ritorno alla normalità; ail grande merito di averci creduto, a noi l’impegno e il piacere di portare avanti un suo progetto in sinergia tra, Associazione ...

