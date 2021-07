Mecna e il suo “Mentre Nessuno Guarda” Tour (Di venerdì 2 luglio 2021) Ieri Mecna era a Milano per la prima delle due date del “Mentre Nessuno Guarda” Tour al Carroponte, appuntamento molto atteso. Ne è passato di tempo dall’ultimo live di Mecna a cui ho partecipato e sono cambiate decisamente tante cose nel frattempo… l’ultima volta ero al Fabrique, talmente pieno che per attraversare da una parte all’altra della location L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Ieriera a Milano per la prima delle due date del “al Carroponte, appuntamento molto atteso. Ne è passato di tempo dall’ultimo live dia cui ho partecipato e sono cambiate decisamente tante cose nel frattempo… l’ultima volta ero al Fabrique, talmente pieno che per attraversare da una parte all’altra della location L'articolo

Advertising

mapensase : dicono: '@mecna se la tira, lo leggi il suo Twitter? Ma quanto si innervosisce.” - nwhatsnext : quel pazzo di mecna stasera ha portato come guest al suo concerto pure frah?????? questi due un grandissimo dono - redrvse : la mia migliore amica mi ha chiesto di farle una playlist da usare al suo compleanno, non penso che gli invitati si… - ConfusedAlessia : Posso piangere per Mecna e il suo primo disco d’oro? - Diregiovani : ?? @mecna ha dato il via al suo tour estivo dall'@AuditoriumPdM di Roma ??. ?? Noi c'eravamo, ecco quello che è suc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mecna suo Video e Testo - MECNA: "Calamite" ... sonorità e collaborazioni pur rimanendo sempre coerente con il suo percorso, fatto di testi e barre attraverso cui Mecna rivela i propri mondi interiori, con leggerezza, ironia, consapevolezza. Un ...

"Fatti di musica 2021": verso il tutto esaurito per Aiello a Diamante Nel 2019 esce il suo primo album "Ex Voto". Nel 2020, Aiello viene nominato alla 65° edizione del ... Mecna e Pole Position feat. Colapesce, viaggio nei ricordi dalle sonorità moderne e attuali, che si ...

Mecna e il suo "Mentre Nessuno Guarda" Tour DailyNews 24 Mecna e il suo “Mentre Nessuno Guarda” Tour Ieri Mecna era a Milano per la prima delle due date del "Mentre Nessuno Guarda" tour al Carroponte, appuntamento molto atteso. Ne è passato di tempo ...

Villa Olmo Festival 2021 Como - Sabato 17 luglio 2021 , alle ore 21.30, nell'ambito del Villa Olmo Festival 2021 , il suggestivo parco di Villa Olmo a Como ospita il concerto di Frah Quintale . Fin dal suo esordio con i F ...

... sonorità e collaborazioni pur rimanendo sempre coerente con ilpercorso, fatto di testi e barre attraverso cuirivela i propri mondi interiori, con leggerezza, ironia, consapevolezza. Un ...Nel 2019 esce ilprimo album "Ex Voto". Nel 2020, Aiello viene nominato alla 65° edizione del ...e Pole Position feat. Colapesce, viaggio nei ricordi dalle sonorità moderne e attuali, che si ...Ieri Mecna era a Milano per la prima delle due date del "Mentre Nessuno Guarda" tour al Carroponte, appuntamento molto atteso. Ne è passato di tempo ...Como - Sabato 17 luglio 2021 , alle ore 21.30, nell'ambito del Villa Olmo Festival 2021 , il suggestivo parco di Villa Olmo a Como ospita il concerto di Frah Quintale . Fin dal suo esordio con i F ...