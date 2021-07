MA L'OMS: CASI IN CRESCITA (Di venerdì 2 luglio 2021) La variante Delta preoccupa, ma con una campagna vaccinale di massa un po' meno: lo garantisce l'Agenzia europea del farmaco. La notevole contagiosità del virus dovuta alla variante indiana, un po' in ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) La variante Delta preoccupa, ma con una campagna vaccinale di massa un po' meno: lo garantisce l'Agenzia europea del farmaco. La notevole contagiosità del virus dovuta alla variante indiana, un po' in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare d… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms Europa: casi in aumento del 10%, rischio di una nuova ondata #oms - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare dopo du… - repubblica : Virus, l’allarme dell’Oms. “In Europa i casi risalgono, si rischia un’altra ondata” - Notiziedi_it : In Africa aumentano i casi di Covid, a Kampala un summit con l’Oms -