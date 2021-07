(Di venerdì 2 luglio 2021) "Io spero chelasubito di litigare, nonne' per l'uno ne' per l'altro ma non vorrei che il M5S facesse confusione in parlamento rallentando il lavoro del parlamento. In ...

... non tifo ne' per l'uno ne' per l'altro ma non vorrei che ilfacesse confusione in parlamento ... Cosi'a margine della convention di Alis in corso a Sorrento 2 luglio 2021Scontro- Letta, Carlassare: "Grillo non lo capisco, Conte deve essere libero di cambiare il Movimento, altrimenti è meglio che lasci"02 luglio, 14:18 Italia M5s, Salvini: "Non tifo per nessuno, Conte e Grillo la smettano" Il leader della Lega a Sorrento. "Centrodestra unito garanzia per il governo e per Draghi" ...La fiducia nei confronti di Conte da parte di Grillo sembra essere venuta meno. Grillo fa capire che potrebbe non essere la persona adatta e lo dobbiamo ...