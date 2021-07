M5S, pressing eletti per assemblea Conte (Di venerdì 2 luglio 2021) “Usciamo dall’angolo”. I parlamentari M5S, soprattutto al Senato, chiedono che l’incontro ‘chiarificatore’ con Beppe Grillo e Giuseppe Conte si tenga al più presto, già lunedì (al momento una riunione non è stata ancora convocata). O almeno questa è l’intenzione dei numerosi deputati e senatori, che temono che il clima di ‘guerra fredda’ logori ancor più il Movimento. L’incontro con entrambi – Grillo e Conte assieme a tutti gli eletti – è pressoché escluso: “Volerebbero stracci”, il timore che serpeggia nelle chat interne. Certo è che c’è la piena disponibilità dell’ex premier a vedere quanto prima gli eletti – già ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) “Usciamo dall’angolo”. I parlamentari M5S, soprattutto al Senato, chiedono che l’incontro ‘chiarificatore’ con Beppe Grillo e Giuseppesi tenga al più presto, già lunedì (al momento una riunione non è stata ancora convocata). O almeno questa è l’intenzione dei numerosi deputati e senatori, che temono che il clima di ‘guerra fredda’ logori ancor più il Movimento. L’incontro con entrambi – Grillo eassieme a tutti gli– è pressoché escluso: “Volerebbero stracci”, il timore che serpeggia nelle chat interne. Certo è che c’è la piena disponibilità dell’ex premier a vedere quanto prima gli– già ...

