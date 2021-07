Individuato e arrestato ladro di rolex | in manette un 31enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Caserta, coadiuvato dal personale del Commissariato di Scampia (Na), ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti P. C., classe ’88, residente in Napoli, pregiudicato, ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata dall’uso di un’arma, consumato ai danni di un imprenditore casertano. Alla vittima era stato sottratto con minaccia un orologio di pregio, marca, del valore pari ad € 30.000,00. L’attività d’indagine ha avuto inizio dalla rapina commessa il 14 maggio 2021, in pieno giorno del centro ...