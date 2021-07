Il solito sessismo del consigliere Fdi di turno | ' Le risse colpa delle ragazzine in shorts'

Advertising

EmanuelThomars : @fratotolo2 Al solito, l'idea del rispetto e dello stracciarsi le vesti per il sessismo vale solo se è una donna con le loro idee. -

Ultime Notizie dalla rete : solito sessismo

Globalist.it

L'ignoranza con cui tali dichiarazione erano state fatte era tale da non chiedersi neanche da quale partito potessero provenire. Il consigliere Marco Dondolini nei giorni scorsi aveva assegnato la ...Una volta effettuata la selezione, viene proposto alla donna di uscire dal carcere, di2 - 3 ...quanto distante sia la retorica di un Mozambico "al femminile" rispetto alla realtà di un...Marco Dondolini, consigliere comunale di Viareggio ora si giustifica: "Mi scuso per il passaggio del mio intervento che non rappresenta certamente il mio pensiero sul tema" ...Il weekend appena concluso al Red Bull Ring ha permesso di riunire Formula 1 e W Series, portando sullo stesso podio gli uomini e le donne più telentuose di questo sport. Bellissimo, no? A leggere i c ...