Hamilton torna a lavorare con il simulatore (Di venerdì 2 luglio 2021) Questa stagione 2021 di Formula Uno, si sta rivelando più dura delle altre per la Mercedes. Gli ultimi Gran Premi ne sono la prova: al primo posto sul podio sempre Max Verstappen. Per cercare di migliorare le proprie prestazioni . Wurz pensa che la Mercedes soffra la pressione Perchè Hamilton torna al simulatore? Il sette volte campione del mondo di F1, Lewis Hamilton, non ha mai gradito troppo le esercitazioni al simulatore. In questo periodo però è tornato a lavorarci per capire se in questo modo riesce a migliorare le proprie prestazioni in pista e quindi a prepararsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton torna F1, GP Austria - Libere 2: le Mercedes tornano a volare La Mercedes torna davanti a tutti nella seconda sessione di prove del GP d'Austria : Lewis Hamilton è stato il più veloce e ha preceduto di due decimi l'altra W12 guidata da Valtteri Bottas e la Red Bull di Max ...

F1, Gp d'Austria: le Mercedes davanti a Verstappen. Lontani Leclerc e Sainz Stavolta si torna al nome tradizionale di Gp d'Austria ma il "reset" rispetto al Gp di Stiria di ... con Lewis Hamilton che ferma il cronometro a 1'04"523 davanti a Valtteri Bottas di 189 millesimi, ...

Hamilton torna al simulatore per battere Verstappen: “Non mi è piaciuto, ma ci serve per vincere” Sport Fanpage Hamilton: "Mercedes è cresciuta, Red Bull ha del margine" Lewis Hamilton ha chiuso le FP2 con il miglior tempo ed un margine di 2 decimi su Verstappen, ma il sette volte campione del mondo è certo che la Red Bull oggi abbia giocato a nascondersi.

Hamilton: "Oggi bene, ma Red Bull ha ancora due decimi di vantaggio" L'inglese nonostante il miglior crono al termine delle FP2 del GP Austria è convinto che la Red Bull tornerà davanti quando saliranno di potenza con la mappatura del motore Honda ...

