Giro Rosa 2021, la Trek-Segafredo di Elisa Longo Borghini conquista la cronosquadre inaugurale (Di venerdì 2 luglio 2021) La Trek-Segafredo dalla campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini ha conquistato la Fossano-Cunego di 26,7 chilometri, la cronometro a squadre di apertura del Giro Rosa 2021. Si trattava di una prova assai complessa poiché il tracciato, pur privo di grosse asperità, era in leggera, ma costante salita dal chilometro tre fino all'arrivo. Il sodalizio italoamericano ha concluso la prova in 33'40". Si è difesa benissimo, ad ogni modo, la SD Worx della campionessa uscente e grande favorita per il successo finale Anna van der Breggen. L'iridata, ...

