Generazione 56K | la serie sull' amore ai tempi di internet 

Advertising

_the_jackal : La #Generazione56k è quella che ricorda ancora il rumore del modem (lentissimo) che ci metteva 10 minuti a caricare… - pastalsalmon : Piangendo per il casting perfetto di generazione 56k - mondodimax : RT @_the_jackal: La #Generazione56k è quella che ricorda ancora il rumore del modem (lentissimo) che ci metteva 10 minuti a caricare una fo… - AlbertoLaudati : RT @_the_jackal: La #Generazione56k è quella che ricorda ancora il rumore del modem (lentissimo) che ci metteva 10 minuti a caricare una fo… - ElleGri1 : RT @NetflixIT: Per altre perle di saggezza di Luca guarda GENERAZIONE 56K, ora disponibile. -

Ultime Notizie dalla rete : Generazione 56K

è la nuova serie italiana originale prodotta da Netflix che promette un tuffo negli anni Novanta in chiave comedy, senza cioè prestare troppo il fianco all'usurata nostalgia per il ...Dal 1 luglio è disponibile su Netflix la prima stagione di, parto della fantasia di casa The Jackal , nella persona di Francesco Ebbasta, ideatore insieme all'head writer Davide ...Netflix, Amazon, Apple Tv: ecco 5 novità fra le serie tv da vedere nel mese di luglio sulle piattaforme streaming ...Racconto fresco e romantico che intreccia problemi da adulti a ricordi d’infanzia, gli anni 90 ai giorni nostri e fa riflettere sui cambiamenti subiti da amore e amicizia con la rivoluzione digitale ...