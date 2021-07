Filippo Bisciglia annuncia “Divento papà” (Di venerdì 2 luglio 2021) Filippo Bisciglia sta facendo parlare di se non solo per la sua attuale conduzione del reality Temptation Island, ma anche per una dichiarazione rilasciata in una recente intervista a Nuovo, nel corso della quale ha rivelato che presto sarà padre. Un desiderio che Filippo aveva da molto tempo e che a quanto pare si realizzerà dopo la fine del reality. Il gesto di Aka7even per Michele Merlo Il cantante protagonista di Amici 20 ha pensato al collega morto un mese fa e gli ha dedicato la sua hit dell’estate Maria De Filippi incoraggia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 luglio 2021)sta facendo parlare di se non solo per la sua attuale conduzione del reality Temptation Island, ma anche per una dichiarazione rilasciata in una recente intervista a Nuovo, nel corso della quale ha rivelato che presto sarà padre. Un desiderio cheaveva da molto tempo e che a quanto pare si realizzerà dopo la fine del reality. Il gesto di Aka7even per Michele Merlo Il cantante protagonista di Amici 20 ha pensato al collega morto un mese fa e gli ha dedicato la sua hit dell’estate Maria De Filippi incoraggia ...

Advertising

patrikcascino98 : Nel mio paese ci stanno talmente tante corna che se esci puoi sentire la sigla di Temptation Island con tanto di ve… - infoitcultura : Filippo Bisciglia: dopo l'incidente, guida solo carri armati | Foto - worldhes : RT @F00LF0RYOU5: il mio amore per filippo bisciglia è infinito #TemptationIsland - Maggie37685637 : RT @Iperborea_: Il prete quando al matrimonio di Claudia e Ste, al “Parli ora o taccia per sempre” vedrà spuntare Filippo Bisciglia in mezz… - LadyNews_ : #FilippoBisciglia lancia un appello alla sua ex: 'Incontriamoci, ti voglio chiedere scusa' -