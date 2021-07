ERC | Nikolay Gryazin ”vola” in Lettonia | solo Breen in scia

(Di venerdì 2 luglio 2021) I rally a 360° e oltre: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Al termine del day1 del Liepaja Rally, secondo atto del FIA ERC, al comando troviamonavigato da Konstantin Aleksandrov. L’equipaggio russo alnte della Volkswagen Polo GTI R5sulle strade di “casa”, vincendo tutte e quattro le prove in programma in questa giornata di gara. Un’avvio di forza quello del pilota moscovita, L'articolo proviene da RS E OLTRE.

rally_timing : Rally Liepaja, Nikolay Gryazin è un missile e vince tutte le speciali della prima tappa #ERC #RallyLiepaja… -

...Cais su Ford Fiesta Rally2 ed una serie di piloti in cerca di riscatto dopo un debutto nell'... Il due volte vincitore del LiepjaGryazin cerca anch'esso una occasione di rivalsa, dopo aver ...Prosegue l'2021 dopo l'avvio di stagione consumatosi di recente in Polonia . La prossima tappa avrà luogo ... rispettivamente trionfatori nel 2014 e nel 2015, così comeGryazin ed Oliver ...Si è conclusa la prima, breve giornata di gara del Rally Liepaja, secondo round dell'ERC 2021, che si è disputata su sole quattro prove speciali (avrebbero dovuto essere sei, ma due di esse - un'unica ...Il Campionato Europeo fa tappa in Lettonia per l'ormai tradizionale Rally Liepaja. E' il secondo round del FIA ERC che vede in testa Alexey Lukyanuk che qualche settimana fa aveva vinto il Rally di Po ...