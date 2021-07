DOOM Eternal | nuova modalità Orda in arrivo al posto di Invasion – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 2 luglio 2021)avrà presto unain, in base a quanto riferito da id Software, aldi..otterrà unaprossimamente, ancora senza una data di uscita ma che a quanto pare andrà a sostituire la, che id Software ha deciso di scartare e sostituire anche a causa della riorganizzazione dei lavori avvenuta nei mesi scorsi per il distanziamento sociale. La cosa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DOOM Eternal

Marty Stratton, produttore esecutivo didi id Software, ha pubblicato su Twitter un nuovo importante aggiornamento sullo sviluppo del gioco menzionando una nuova modalità di gioco in arrivo. A quanto pare una nuova modalità ...A distanza di pochissime ore dal rilascio ufficiale dell'aggiornamento per, che introduce gli effetti in Ray Tracing e il DLSS , NVIDIA annuncia il rollout dell'aggiornamento che porterà il Super Sampling mediato dall'IA anche su Rust. L'aggiornamento ...Doom Eternal riceverà una modalità Orda, annuncia id Software. Ne sapremo di più al QuakeCon 2021. Con un lungo post pubblicato questo pomeriggio sul blog del gioco, id Software ha fornito un aggiorna ...Marty Stratton di ID Software annuncia un importante cambio di programma per i contenuti in arrivo in DOOM Eternal nel corso della seconda metà del 2021 ...