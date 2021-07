Compatibilità emotiva | il nuovo algoritmo del dating online

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Lapotrebbe essere la svolta per le app di. Avevi giusto bisogno di una buona notizia, no? Non basta dire che ilfunziona davvero e che le Internet Couple rappresentano una realtà al pari delle relazioni a lungo termine tra parner che si sono conosciuti offline. Non basta nemmeno citare quell’amico dell’amico che ha trovato l’anima gemella proprio, perché quelle sembrano sempre eccezioni che pensi non ti riguarderanno mai. Per te la regola da single pratico di app di, è che spesso rimani scottato, tra casi umani e ...