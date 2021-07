Chiara era appena morta, lui mendava i messaggi ad un’amica (Di venerdì 2 luglio 2021) Chiara Gualzetti, uccisa a forza di coltellate e percosse da un minorenne. Il presunto assassino avrebbe premeditato tutto e inviato messaggi in merito al delitto. Quello di Chiara Gualzetti è un omicidio inaccettabile per la ferocia con cui un coetaneo si è scagliato contro la 16enne, aggravato dai futili motivi che il ragazzo elenca in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 2 luglio 2021)Gualzetti, uccisa a forza di coltellate e percosse da un minorenne. Il presunto assassino avrebbe premeditato tutto e inviatoin merito al delitto. Quello diGualzetti è un omicidio inaccettabile per la ferocia con cui un coetaneo si è scagliato contro la 16enne, aggravato dai futili motivi che il ragazzo elenca in L'articolo proviene da Leggilo.org.

