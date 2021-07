Canale 5, torna un celebre programma: mancava da 13 anni! (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo ben 13 anni dall’ultima edizione, uno dei programmi più amati tornerà in onda su Canale 5. Ecco tutti i dettagli Canale 5 prepara un palinsesto di tutto rispetto per la nuova stagione televisiva. Tra le tante novità che arriveranno nei prossimi mesi, ieri 1 luglio l’azienda ha annunciato una super novità che è pronta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo ben 13 anni dall’ultima edizione, uno dei programmi più amati tornerà in onda su5. Ecco tutti i dettagli5 prepara un palinsesto di tutto rispetto per la nuova stagione televisiva. Tra le tante novità che arriveranno nei prossimi mesi, ieri 1 luglio l’azienda ha annunciato una super novità che è pronta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MariLu201068 : RT @YamanFanPageIta: Mr Wrong torna Martedì 6 luglio in prima serata su Canale 5 ???? #CanYaman #MrWrong #ÖzgeGürel - Maria81645501 : RT @YamanFanPageIta: Mr Wrong torna Martedì 6 luglio in prima serata su Canale 5 ???? #CanYaman #MrWrong #ÖzgeGürel - 56_nico : RT @YamanFanPageIta: Mr Wrong torna Martedì 6 luglio in prima serata su Canale 5 ???? #CanYaman #MrWrong #ÖzgeGürel - GruppoIeC : Cassano Ionio. Il Canale degli Stombi torna ad essere navigabile - - bekes_erika : RT @YamanFanPageIta: Mr Wrong torna Martedì 6 luglio in prima serata su Canale 5 ???? #CanYaman #MrWrong #ÖzgeGürel -