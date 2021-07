Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano in rosso (-0,1%), peggiorano le banche: Male i petroliferi, bene le utility. Corrono Piaggio e Medias… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa alla finestra guarda a dati lavoro Usa, Milano +0,2% - bizcommunityit : Mercati cauti. Milano si allinea #finanzaemercati - fisco24_info : Borsa: Milano cauta (+0,2%), le banche in ordine sparso: Petroliferi a più velocità, corre Mediaset - infoiteconomia : Cautela sulla Borsa di Milano, corre Unipol con mossa Koru -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

peggiora l'andamento delle banche, in particolare di Unicredit ( - 1,7%) e Banco Bpm ( - 1,3%), con cali anche per Bper ( - 0,8%), Intesa ( - 0,5%) e fineco sulla parità. Stabile intorno a ...... gruppo di asset management specializzato in investimenti alternativi, con 29,4 miliardi di euro in gestione, ha comprato un immobile cielo terra a uso direzionale in via Mose' Bianchi a, ...Ha girato in rosso Piazza Affari a metà pomeriggio (-0,1%), in linea con la maggioranza delle altre principali Borse europee, mentre si mantiene in positiva Wall Street, dopo la diffusione di una seri ...Fabrizio Barini, esperto di finanza e start up, commenta gli attuali scenari: "Il Covid ha fatto capire che le tecnologie sono una risposta alle crisi" ...