Atletica | Larissa Iapichino | “Sono amareggiata ma non mi piango addosso e vado avanti”

Larissa Iapichino sarà costretta a saltare le Olimpiadi di Tokyo a causa della distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro accusata all'ultimo salto dei Campionati Italiani. Una vera e propria beffa per l'azzurra che ha visto svanire il sogno a cinque cerchi. La saltatrice in lungo, però, non si dispera e vista anche la sua giovane età ci sarà occasione in futuro di provare a conquistare una medaglia olimpica. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Larissa Iapichino ha raccontato: "Sento fastidio, un lieve dolore, anche da ferma o da sdraiata, dipende dalla posizione. Non mi ...

