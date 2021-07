Alex Zanardi, la moglie: "Comunica con noi, ma non è ancora in grado di parlare" (Di venerdì 2 luglio 2021) A un anno dal grave incidente in handbike, l'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi è "in condizioni stabili". È attualmente ricoverato in una clinica specializzata, dove sotto il controllo di un'equipe medica sta seguendo un programma di riabilitazione che include stimoli multimodali e farmacologici. Dopo diversi interventi neurochirurgici, Zanardi è in grado di Comunicare con i familiari. "Ma non riesce ancora a parlare - ha precisato la moglie Daniela -. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 luglio 2021) A un anno dal grave incidente in handbike, l'ex pilota di Formula 1è "in condizioni stabili". È attualmente ricoverato in una clinica specializzata, dove sotto il controllo di un'equipe medica sta seguendo un programma di riabilitazione che include stimoli multimodali e farmacologici. Dopo diversi interventi neurochirurgici,è indire con i familiari. "Ma non riesce- ha precisato laDaniela -. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è ...

