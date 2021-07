Zemmour cancellato a Parigi 

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lunedì sera, quando è iniziata la puntata di “Face à l’info”, la trasmissione faro di Cnews, rete ammiraglia del sovranismo catodico francese, si è visto subito che Éricnon era al massimo della sua forma, che qualcosa era andato storto nei giorni precedenti. I presenti in studio stavano commentando l’attualità, focalizzandosi sulle elezioni regionali appena trascorse, quando a un certo punto il giornalista del Figaro e maître à penser della destra identitaria d’oltralpe ha spiegato il suo disappunto: “La scorsa settimana ho ricevuto una lettera da Albin Michel, nella quale dicevano che non volevano più essere i miei editori, col pretesto, naturalmente, delle ...

Sogna l’Eliseo e il suo editore lo abbandona con il libro in uscita. "È impegnato in una battaglia ideologica personale che, molto semplicemente, non corrisponde alla linea editoriale di una grande ca ...