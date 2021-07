Witsel sulla Juve | “Ho scelto un altro club all’epoca Non ho rimpianti Rifarei di nuovo tutto”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia, il centrocampista del Belgio, Axel, ha anche parlato di un suo passaggio mancato allanel 2017, quando poi firmò per uncinese. Queste le sue parole: “Mancato passaggio alla? In tanti me lo hanno chiesto, io ho preso la decisione, scegliendo unma non ho. Se dovessi tornare indietro, prenderei sempre la stessa scelta”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Il centrocampista belgaha parlato, prima del suo CT Martinez, in conferenza stampa da Monaco di Baviera della partita contro l'Italia.PARTITA DI DOMANI - 'Il centrocampo può essere una chiave del match. Loro ...L'unico Hazard in campo sarà quindi Thorgan , che agirà sull'out, con Meunier sull'altro lato e la coppia Tielemans -mediana. In difesa spazio al trio tutta esperienza e forza fisica ...Axel Witsel, centrocampista del Belgio prossimo avversario dell’Italia, ha parlato del suo passato e del possibile approdo alla Juventus.Axel Witsel ha parlato in conferenza stampa, tornando anche sul no alla Juventus di diversi anni fa. Ecco cosa ha detto Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Belgio e Italia, Axe ...