Virus in Campania, positivi in calo: il bollettino (Di giovedì 1 luglio 2021) Diminuiscono i nuovi positivi e cala lievemente anche la curva dei contagi da CoronaVirus in Campania. Oggi il Virus fa registrare 107 positivi su oltre 7000 tamponi molecolari esaminati, 13 in meno di ieri con 117 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,46%. Il bollettino di oggi positivi del giorno: 107 (*) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Diminuiscono i nuovie cala lievemente anche la curva dei contagi da Coronain. Oggi ilfa registrare 107su oltre 7000 tamponi molecolari esaminati, 13 in meno di ieri con 117 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,46%. Ildi oggidel giorno: 107 (*) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 107 (*) Tamponi molecolar… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 120 (*) di cui Sintomatici:… - ilvaglio1 : Virus – In Campania il 52,3% dei decessi comunicati oggi. In provincia di Benevento 3 nuovi positivi #coronavirus… - AldTar : @maxbasello @StefanoSamma7 Per l'aumento, ancora presto per trarre conclusioni. In qualunque caso non è un segreto… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 117 (*) di cui Sintomatici… -