Viaggio nella Grande Bellezza – Padre Pio (Di giovedì 1 luglio 2021) Cesare Bocci torna su Canale 5 per nuove puntate di Viaggio nella Grande Bellezza, la serie di documentari che porterà il pubblico alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. Ogni puntata di questo nuovo ciclo affronterà un tema particolare: nella quarta, del 1° luglio 2021, il tema sarà Padre Pio. Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo, Fra' Pio ha generato un fenomeno di devozione e una comunità di fedeli, come mai accaduto prima di allora nella storia del Chiesa Cattolica. Una circostanza che ha sollevato non poche perplessità, ma che non ha mai fermato il ...

