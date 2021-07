Vaccini, Sileri: Astrazeneca? Lo sconsiglio per gli under 40 (Di giovedì 1 luglio 2021) “La vaccinazione sta andando forte, è migliorata organizzazione e siamo vicini all’obiettivo. Astrazeneca? E’ un vaccino sicuro ma lo sconsiglio per gli under 40”. Lo dice Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute, intervenendo alla tavola rotonda “Competitività ed efficienza per la ripartenza del sistema produttivo”, all’interno dell’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “Forse a livello europeo si poteva gestire meglio la fase di selezione dei sieri e accordo con le case produttrici – aggiunge – . Le Regioni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) “La vaccinazione sta andando forte, è migliorata organizzazione e siamo vicini all’obiettivo.? E’ un vaccino sicuro ma loper gli40”. Lo dice Pierpaolo, sottosegretario al ministero della Salute, intervenendo alla tavola rotonda “Competitività ed efficienza per la ripartenza del sistema produttivo”, all’interno dell’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “Forse a livello europeo si poteva gestire meglio la fase di selezione dei sieri e accordo con le case produttrici – aggiunge – . Le Regioni ...

Advertising

PicenoTime : Vaccini anti-Covid, Sileri: ''Preoccupato dal calo progressivo delle richieste di prime dosi''… - elaine79rouge : @boletusatanas @RobertoBurioni @robersperanza @sileri @MatteoBassetti1 @GiovanniToti Sarà la variante Iota che sfug… - QuotidianPost : Vaccini in vacanza: Piemonte e Liguria si alleano per la somministrazione in vacanza - fisco24_info : Vaccini in vacanza, Piemonte e Liguria aprono la strada: Ci pensa anche Lombardia. Sileri, temo calo richieste a lu… - SionRomina : @EliseiNicole Bastardi! Sono criminali e spero che prima o poi finiscano in galera!!! Sileri? Si vaccini lui così si leva di torno!!!! ???? -