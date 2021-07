Ufficiale | Maxime Giron passa al Palermo dal Bisceglie

(Di giovedì 1 luglio 2021) IlFC, tramite il proprio profilo Twitter, ha annunciato l’arrivo del terzinodal, in cui ha collezionato nella stagione 2020/21, un totale di 35 presenze e segnato 2 gol. Benvenuto in #rosaneropic.twitter.com/yMoTMcaepy —F.C. (@fficial) July 1, 2021 Foto: profilo TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nell'attesa del tesseramento, è ormai iniziata l'esperienza con la maglia del Palermo per il classe 1994Giron. Leggi notizie correlate ? Palermo, contratto pronto per il terzino ......Merlant (Francia) con Gimi - Nicolae Covaci e Noémie Merlant " opera prima Les Héroïques di... Sito: www.festival - cannes.comPALERMO – Il Palermo ufficializza il suo primo colpo di mercato. I rosanero hanno prelevato a zero il difensore francese Maxime Giron, che si è svincolato dal Bisceglie nella giornata di ieri. Il calc ...Era già nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Maxime Giron è il primo acquisto del Palermo. L’ex esterno del Bisceglie era già arrivato nei giorni scorsi in città per superare le visite medic ...