Tra sei anni via le gabbie dagli allevamenti

(Di giovedì 1 luglio 2021) (articolo di Maria Pia Terrosi) Eliminare l’uso delleneglieuropei sembrava una battaglia persa, sta diventando realtà. Ieri, 30 giugno, la Commissione europea ha annunciato di voler vietare l’uso dellenegliimpegnandosi a presentare entro il 2023 una proposta legislativa. Con l’obiettivo - dopo un successivo passaggio parlamentare - di metterle fuori legge entro il 2027. Tutto è partito circa duefa con l’Iniziativa dei Cittadini europei (Ice) “End of Cage Age” che chiedeva di vietare la pratica dell’allevamento in gabbia in Europa. A questa Ice hanno aderito ...