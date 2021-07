Svelata la statua in onore della Principessa Diana a Kensington Palace. William e Harry insieme alla cerimonia (Di giovedì 1 luglio 2021) È stata ufficialmente inaugurata la statua dedicata alla Principessa Diana al Sunken Garden di Kensington Palace. Per l’occasione si sono riuniti i suoi due figli, il principe William e il principe Harry – tra i quali, ultimamente, sembra non scorrere buon sangue. L’inaugurazione della statua arriva in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della Principessa del Galles. alla celebrazione sono presenti 4.000 fiori – inclusi i preferiti dalla ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) È stata ufficialmente inaugurata ladedicataal Sunken Garden di. Per l’occasione si sono riuniti i suoi due figli, il principee il principe– tra i quali, ultimamente, sembra non scorrere buon sangue. L’inaugurazionearriva in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleannodel Galles.celebrazione sono presenti 4.000 fiori – inclusi i preferiti d...

