Sergio Ramos, accordo biennale con il Psg (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ex difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, firmerà un biennale con il Paris Saint - Germain, dopo aver rifiutato le offerte di due club inglesi. Lo ha annunciato la radio francese RMC Sport. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ex difensore del Real Madrid,, firmerà uncon il Paris Saint - Germain, dopo aver rifiutato le offerte di due club inglesi. Lo ha annunciato la radio francese RMC Sport. ...

Advertising

tripletemainb : RT @Prisco23934474: ?? Sergio Ramos al PSG, here we go! Prime parole da Milanello: “risparmiati altri 15 milioni di ingaggio! Siamo entusias… - morettweet : RT @perchetendenza: 'Sergio Ramos': Perché secondo quanto riportato da @RMCsport è stato trovato un accordo fra il Paris Saint-Germain e l'… - cesololinter19 : RT @Fer53654049: Ci sono trattative che “appartengono” a qualcuno perché ne parla qualche ora o giorno prima. Sergio Ramos appartiene a @Lo… - domenicocivale4 : RT @IMBili_: Clamoroso: Sergio Ramos al PSG, il Milan risparmia altri 60 milioni in 3 anni. Schiena sempre più dritta. - LUCA10kk : RT @IMBili_: Clamoroso: Sergio Ramos al PSG, il Milan risparmia altri 60 milioni in 3 anni. Schiena sempre più dritta. -