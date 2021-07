Scoperto un bazar di hashish e marijuana | la polizia arresta un uomo di 38 anni trovato con tre etti di droga

(Di giovedì 1 luglio 2021) SENIGALLIA - Lotta allo spaccio senza soste e altri controlli. In uno di questi è stato tratto in arresto S. M., undi Senigallia, classe 1983. Grazie ad alcuni servizi di osservazione e con l'...

Advertising

Giorno_Como : Bazar del falso scoperto ad Arosio. Denunciato marocchino - varesenews : Scoperto dalla Finanza nel Comasco un “bazar del falso” -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto bazar

varesenews.it

SENIGALLIA - Lotta allo spaccio senza soste e altri controlli. In uno di questi è stato tratto in arresto S. M., un uomo di Senigallia, classe 1983. Grazie ad alcuni servizi di osservazione e con l'...Oltre 200 capi di abbigliamento e accessori dei più noti marchi. Un vero e propriodel falso quellodagli uomini della Guardia di finanza di Como in un appartamento di Arosio, dove è stata trovata e sequestrata la merce: abiti, scarpe, giubbotti e cinture con marchio ...SENIGALLIA - Lotta allo spaccio senza soste e altri controlli. In uno di questi è stato tratto in arresto S.M., un uomo di Senigallia, classe 1983. Grazie ad alcuni servizi ...Oltre 200 capi di abbigliamento e accessori dei più noti marchi. Un vero e proprio bazar del falso quello scoperto dagli uomini della Guardia di finanza di Como in un appartamento di Arosio, dove è st ...