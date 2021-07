Saiello | “Arruolare subito 1700 operatori socio-sanitari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Glisi sono dimostrati figure fondamentali per il contrasto al Covid in Campania. Ad oggi, nonostante si registri un importante fabbisogno a fronte di una incredibile carenza di organico in quasi tutti i presidi ospedalieri della nostra regione, è inspiegabile che siano stati assunte solo poche centinaia di, mentre restano in attesa circaunità che hanno superato le procedure concorsuali. Così come appare del tutto paradossale che, sebbene siano presenti graduatorie attive, ci siano Asl che continuano a indire avvisi pubblici per ...