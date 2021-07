Roma in allarme | a rischio la presentazione di Mourinho

(Di giovedì 1 luglio 2021) A causa dei cinque giorni di quarantena per chi è stato in Gran Bretagna potrebbe slittare ladicome nuovo allenatore della. L’era di Joséallaè cominciata. Con l’arrivo del mese di luglio comincia la nuova stagione e domani, venerdì, è previsto l’atterraggio adello Special One pronto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romaforever_it : Calciomercato Roma, allarme Spinazzola dopo le parole del procuratore... e il Real fa sul serio… - morry74 : Allarme variante Delta, frontiere e aeroporti a Roma si prepara il cordone sanitario - tamicheA1 : RT @Affaritaliani: Variante Delta ed Europei: allarme inglesi a Roma, nonostante i divieti - Affaritaliani : Variante Delta ed Europei: allarme inglesi a Roma, nonostante i divieti - sportli26181512 : Roma, allarme Spinazzola dopo le parole di Lippi. E il Real fa sul serio: “In qualche grande squadra c'è stato, in.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma allarme

Calciomercato.com

...ultimi margini di manovra per cercare di arrivare a un'intesa in grado di far rientrare l'e ...di Di Maio Questa mattina l'ex capo politico del M5S si è recato nell'abitazione di Conte a, ...Controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale per monitorare l'arrivo di tifosi dall'Inghilterra per la partita di sabato all'Olimpico, alla luce dell'per la variante Delta. Rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria per chi arriva dal Regno Unito. Sotto la lente la zona dello stadio e le fan zone con ...Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Una nave della Guardia di Finanza affonda dopo un incendio "improvviso" divampato nel locale macchine. L'incendio si è sviluppato sul G94 “Cappelletti”, un guardacoste di 27 ...Alla veneranda età di 112 anni ha raggiunto il traguardo di uomo più anziano del mondo, stiamo parlando di Emilio Flores Márquez, un pensionato di porto Rico il cui record è stato ufficialmente confe ...