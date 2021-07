Roma, Darboe torna in Gambia e insegna l’inno giallorosso ad alcuni bambini (VIDEO) (Di giovedì 1 luglio 2021) Ebrima Darboe è uno dei protagonisti della Roma che verrà. Centrocampista di personalità nonostante la giovane età, è salito alla ribalta per aver esordito in campionato e in Europa League, ma anche la sua storia di migrante dall’Africa. E proprio nella terra natia il giocatore giallorosso è tornato negli ultimi giorni, nel suo Gambia dal quale è dovuto scappare con il suo viaggio della speranza che lo ha portato a diventare un calciatore professionista. Nel suo paese d’origine Darboe ha provato a insegnare l’inno giallorosso di Antonello ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Ebrimaè uno dei protagonisti dellache verrà. Centrocampista di personalità nonostante la giovane età, è salito alla ribalta per aver esordito in campionato e in Europa League, ma anche la sua storia di migrante dall’Africa. E proprio nella terra natia il giocatoreto negli ultimi giorni, nel suodal quale è dovuto scappare con il suo viaggio della speranza che lo ha portato a diventare un calciatore professionista. Nel suo paese d’origineha provato aredi Antonello ...

