Red Bull: l'olio fornito da ExxonMobil è un'arma in più (Di giovedì 1 luglio 2021) La Red Bull, oltre alla power unit Honda, può contare anche sull'olio fornito da ExxonMobil. La scuderia infatti sta utilizzando questo composto dal gran premio dell'Azerbaijan. Motori 2025: previsto un primo incontro al Red Bull Ring Red Bull: quali sono gli effetti del nuovo olio? La velocità della Red Bull nell'ultimo gran premio ha scioccato tutti i fan della Formula Uno. Max Verstappen ha tagliato il traguardo con circa 30 secondi di vantaggio dal rivale Lewis Hamilton, mai realmente pericoloso sul tracciato austriaco. La RB16B prodotta nella fabbrica di ...

