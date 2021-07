Piersilvio Berlusconi: Con Prosieben per ora aspettiamo, non abbiamo fretta. Ma… (Di giovedì 1 luglio 2021) A fine settembre Mediaset trasloca ad Amsterdam Entro la fine di settembre Mediaset porterà la sede legale in Olanda, mantenendo operatività e regime fiscale in Italia e Spagna. Il progetto Media for Europe, dopo tre anni di paralisi per il contenzioso con i soci francesi Vivendi, quindi ha finalmente una data, anche se lo scenario, e di conseguenza le prospettive, nel tempo è cambiato parecchio. In Francia l’operazione M6 è sfumata e in Germania il socio Prosieben non sembra dare segnali di apertura al progetto paneuropeo del Biscione: «Il nostro core business è la tv lineare e siamo convinti che alleanze con due o tre partner europei potrebbero renderci più forti. In ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 1 luglio 2021) A fine settembre Mediaset trasloca ad Amsterdam Entro la fine di settembre Mediaset porterà la sede legale in Olanda, mantenendo operatività e regime fiscale in Italia e Spagna. Il progetto Media for Europe, dopo tre anni di paralisi per il contenzioso con i soci francesi Vivendi, quindi ha finalmente una data, anche se lo scenario, e di conseguenza le prospettive, nel tempo è cambiato parecchio. In Francia l’operazione M6 è sfumata e in Germania il socionon sembra dare segnali di apertura al progetto paneuropeo del Biscione: «Il nostro core business è la tv lineare e siamo convinti che alleanze con due o tre partner europei potrebbero renderci più forti. In ...

