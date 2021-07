Parata militare e bandiere rosse | Pechino festeggia i 100 anni del Partito comunista Le minacce di Xi Jinping

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il comunismo non è morto, lunga vita al comunismo. Ailcinese celebra i 100della sua storia tra standing ovation eal vento.i 100delcinese Per l’occasione Xi, abito grigio in stile Mao Zedong, ha dato il meglio di sé al grido di “Lo straniero (l’occidente) non ci renderà schiavi”. E ancora la, in stile dittatura, le coreografie studiate nei ...

Inoltre l'evento si è sviluppato senza, per esempio, alcuna(forse perché avrebbe fatto tanto 'Unione Sovietica?), come invece era accaduto nel 2019, per le celebrazioni del 70° ...Non è prevista, infatti, alcuna unacome invece accadde nell'ottobre del 2019 per i 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare. Piazza Tienanmen, poi, sarà blindata e chiusa ...La parata per i 100 anni della fondazione del Partito comunista cinese si e' tenuta in Piazza Tienanmen: il presidente Xi Jinping ha presenziato ...Il popolo cinese 'non permetterà mai ad alcuna forza straniera di bullizzarci, costringerci e renderci schiavi: chiunque tenterà di farlo, si romperà sicuramente la testa sulla Grande Muraglia d'accia ...