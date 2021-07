Open Day Vaccini Lazio, nuove date per luglio 2021: come prenotare, chi può farlo e con quale siero (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo qualche settimana di stop, tornano nel Lazio gli Open Day. Una formula vincente, un modo per accelerare la campagna di vaccinazione e raggiungere quanto prima l’immunità. A lanciare l’iniziativa per il mese di luglio è la Asl Roma 1, che ha annunciato una notte vaccinale, una ‘Open Night’ per sabato 3 e domenica 4 luglio. Open Day Lazio Asl Roma 1: come prenotare a luglio e con quale siero Parte sabato 3 luglio l’Open Night messa in piedi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo qualche settimana di stop, tornano nelgliDay. Una formula vincente, un modo per accelerare la campagna di vaccinazione e raggiungere quanto prima l’immunità. A lanciare l’iniziativa per il mese diè la Asl Roma 1, che ha annunciato una notte vaccinale, una ‘Night’ per sabato 3 e domenica 4DayAsl Roma 1:e conParte sabato 3l’Night messa in piedi ...

Advertising

fattoquotidiano : Figliuolo: “Su AZ si poteva comunicare meglio”, ma è colpa del “Covid mutevole”. Lui però lanciò gli Open Day per g… - europanetwork : Scopri come diventare tecnico di rete CCNA - lavocedialba : Calcio giovanile: Monregale, venerdì 2 luglio 'open day' aperto a tutti - CorriereCitta : #OpenDay Vaccini Lazio, nuove date per luglio 2021: come prenotare, chi può farlo e con quale siero - salvo97midolo : @LucioMM1 @StefanoSamma7 @dodo_nicolai @Ruffino_Lorenzo Considera però che qua i giornali locali ci hanno ricamato… -