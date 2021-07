Omicidio Chiara Gualzetti, il Gip: "L'indagato è capace di intendere e di volere" (Di giovedì 1 luglio 2021) Senza scrupoli, e privo di ravvedimento. Così il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Martello descrive il sedicenne indagato per l'Omicidio di Chiara Gualzetti, assassinata il 27 giugno Leggi su rainews (Di giovedì 1 luglio 2021) Senza scrupoli, e privo di ravvedimento. Così il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Martello descrive il sedicenneper l'di, assassinata il 27 giugno

Advertising

Tg1Rai : Omicidio di #Chiara. Il gip del Tribunale dei minori di Bologna convalida il fermo dell'assassino. In esclusiva al… - Agenzia_Ansa : Senza scrupoli, senza freni inibitori e privo di ravvedimento. Così il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Mart… - annamariavasile : RT @Agenzia_Ansa: Senza scrupoli, senza freni inibitori e privo di ravvedimento. Così il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Martello d… - LuciaLaVita1 : RT @Agenzia_Ansa: Senza scrupoli, senza freni inibitori e privo di ravvedimento. Così il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Martello d… - rodinocinzia : RT @Agenzia_Ansa: Senza scrupoli, senza freni inibitori e privo di ravvedimento. Così il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Martello d… -