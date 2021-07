Noemi Gherrero al Pan con scatti dall’isolamento

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sarà inaugurata il 7 luglio alle 18.30 al Palazzo delle arti di Napoli la mostra di. L’esposizione “Scomposizioni e fughe nell’anima. Arte pandemica” è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla cultura. Arte in streaming: rilanciare il settore dopo il lockdown Come ha ideato la mostra? Il progetto nato durante il lockdown, racconta attraversod’arte le