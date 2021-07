Mr Wrong, le anticipazioni del 2 luglio: Ezgi viene denunciata (Di giovedì 1 luglio 2021) Mr Wrong, le anticipazioni della prossima puntata del 2 luglio. Il piano di Tolga funziona alla perfezione: Ezgi viene denunciata! Ezgi in lacrime – Mr Wrong – Lezioni d’amore (via social)I tanti appassionati della serie tv turca con Can Yaman come protagonista sicuramente sapranno che, da lunedì 5 luglio, il palinsesto della Mediaset cambierà. L’appuntamento pomeridiano con le avventure di Ezgi ed Ozgur sarà sostituito dalla nuova Brave and Beautiful (clicca qui per scoprire di cosa si tratta!). Si tratta, quindi, degli ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 1 luglio 2021) Mr, ledella prossima puntata del 2. Il piano di Tolga funziona alla perfezione:in lacrime – Mr– Lezioni d’amore (via social)I tanti appassionati della serie tv turca con Can Yaman come protagonista sicuramente sapranno che, da lunedì 5, il palinsesto della Mediaset cambierà. L’appuntamento pomeridiano con le avventure died Ozgur sarà sostituito dalla nuova Brave and Beautiful (clicca qui per scoprire di cosa si tratta!). Si tratta, quindi, degli ...

