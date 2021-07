Milan, a breve inizia la stagione. Rafael Leao: “Non vedo l’ora” (Video) (Di giovedì 1 luglio 2021) Mancano 7 giorni all'inizio della nuova stagione: Rafael Leao, attaccante del Milan, è apparso molto carico sui social Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021) Mancano 7 giorni all'inizio della nuova, attaccante del, è apparso molto carico sui social

Advertising

CialdaMorente : @ildpaa Che Elliott deve dare la conferma per tonali ma ha detto allo stesso tempo che a breve in giornata attende… - Joe38244968 : @86_longo @cmdotcom A breve uscirà la news: 'Il Milan è stato il 1° proprietario del cartellino di Spinazzola quand… - luciomazz99 : @RibaltaRossoner @la_rossonera Quando si dimette la Dirigenza e quando Elliott vende il nostro Milan e porre fine a… - herbertharriola : RT @marco_ramiccia: ?? #Milan Trovato l'accordo anche con il #brescia per #tonali . Si attende a breve l'ok del fondo #elliot per la definiz… - casciavit1 : @agent_loken ma è lo stesso passo di Neil un breve passo per l'umanità una passo da gigante per il Milan? -