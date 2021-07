L’ultimo video di Chiara Gualzetti | passeggia con il suo assassino poco prima di essere uccisa

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dalle telecamere disorveglianza della casa diè arrivato un filmato nel quale si vede la 15enne , scomparsa e poi ritrovata cadavere in un campo del Bolognese,re insieme all’amico 16enne responsabile della sua morte. Ilrisale a domenica mattina, è stato trasmesso in esclusiva dal Tg1, e rappresenta l’ultima testimonianza di lei in vitadella sua scomparsa e del ritrovamento del suo cadavere. Le immagini sono ora agli atti dell’inchiesta e mostranotranquilla, a dimostrazione che si fidava del ...