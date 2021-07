Lukaku, pericolo numero uno per la difesa azzurra (Di giovedì 1 luglio 2021) Grande, grosso e…implacabile. Il pericolo numero uno per l’Italia di Mancini ha un identikit ben preciso, è un colosso da oltre uno e novanta per una novantina abbondante di chili e muscoli e che da quando ha preso casa nella Milano nerazzurra è definitivamente esploso. A Romelu Lukaku sono state affibbiate le stimmate del predestinato sin da quando, ancora giovanissimo all’Anderlecht, veniva paragonato a un fenomeno come Didier Drogba. glb/gtr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Grande, grosso e…implacabile. Iluno per l’Italia di Mancini ha un identikit ben preciso, è un colosso da oltre uno e novanta per una novantina abbondante di chili e muscoli e che da quando ha preso casa nella Milano nerè definitivamente esploso. A Romelusono state affibbiate le stimmate del predestinato sin da quando, ancora giovanissimo all’Anderlecht, veniva paragonato a un fenomeno come Didier Drogba. glb/gtr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku pericolo Zambrotta su Euro2020: 'Contro il Belgio una partita alla portata' Pericolo pubblico numero uno sarà Romelu Lukaku e sarà importante poter recuperare Chiellini per la sfida anche se Acerbi resta una garanzia. Quindi parlando di che tipo di gara dovrà fare l'Italia ...

Guida rapida ai quarti di finale di Euro 2020 A Mancini restano ancora pochi dubbi e potrebbe rivedersi Chiellini, nelle veci di anti Lukaku. L'attaccante dell'Inter, rappresenta il pericolo numero uno per gli azzurri, mentre gli altri due ...

Lukaku, pericolo numero uno per la difesa azzurra

Belgio-Italia, problemi per Martinez. Intanto Mancini pensa ai cambi I quarti di finale di Euro2020 stanno per cominciare: ancora poche ore e l'Italia si troverà davanti il Belgio ...

