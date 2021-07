LIVE Sonego-Galan 4-6 6-3 7-6 Wimbledon 2021 in DIRETTA: il torinese si aggiudica il tie-break (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 SBAGLIA DA FONDO Galan!! Sonego VINCE ANCHE IL TERZO SET, SERRATO SINO ALLA FINE. 6-3 Chiude al volo Galan. Altri tre set point per Sonego. 6-2 Risposta profondissima di Sonego, in rete il rovescio di Galan. 5-2 Ace al centro di Sonego, il tredicesimo oggi. 4-2 Prima pesante di Sonego, non risponde Galan. Si cambia campo. 3-2 Il nastro aiuta Galan a rete. 3-1 Doppio fallo Galan, regalone in questo momento. 2-1 Con l’ausilio del ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-3 SBAGLIA DA FONDO!!VINCE ANCHE IL TERZO SET, SERRATO SINO ALLA FINE. 6-3 Chiude al volo. Altri tre set point per. 6-2 Risposta profondissima di, in rete il rovescio di. 5-2 Ace al centro di, il tredicesimo oggi. 4-2 Prima pesante di, non risponde. Si cambia campo. 3-2 Il nastro aiutaa rete. 3-1 Doppio fallo, regalone in questo momento. 2-1 Con l’ausilio del ...

Advertising

roronacci : #Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: Berrettini al 3° turno, Sonego in campo - Sky Sport… - infoitsport : Sonego-Galan (4-6, 4-1), diretta live oggi Wimbledon 2021: orario tv e risultato secondo turno - Meteo Londra - infoitsport : Wimbledon 2021 LIVE, i match di giovedì 1 luglio: Sonego perde il primo set. In corso Medvedev-Alcaraz - infoitsport : LIVE Sonego-Galan 4-6 6-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: un set pari sul campo 16. - zazoomblog : LIVE Sonego-Galan 4-6 6-3 0-1 Wimbledon 2021 in DIRETTA: il colombiano avanti nel terzo set. - #Sonego-Galan… -