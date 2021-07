LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-3 6-4 7-6, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro gestisce la minaccia olandese e conquista il terzo turno! (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Per la seconda volta in carriera, Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno a Wimbledon. l’azzurro ha giocato a sprazzi questo match, ma l’ha sempre tenuto in controllo. Nessun break subito nonostante le nove palle break offerte. Non benissimo il romano al servizio: 50% di prime in campo con l’83% di resa. Ancora non al meglio, ma comunque in crescita il romano che dovrà salire di condizione per affrontare avversari più probanti. 7-4 Berrettini! GAME, SET & MATCH! VINCE l’azzurro CHE E’ AL ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Per la seconda volta in carriera, Matteoraggiunge ilturno aha giocato a sprazzi questo match, ma l’ha sempre tenuto in controllo. Nessun break subito nonostante le nove palle break offerte. Non benissimo il romano al servizio: 50% di prime in campo con l’83% di resa. Ancora non al meglio, ma comunque in crescita il romano che dovrà salire di condizione per affrontare avversari più probanti. 7-4! GAME, SET & MATCH! VINCECHE E’ AL ...

